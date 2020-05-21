» واشنطن تعتزم الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة

تعليق ناري لزوجة الشهيد المنسي على حلقة "الاختيار"
ماذا لو استمر كورونا بدون علاج مثل الايدز؟ .. خبير يجيب
قرار التعايش مع "كورونا" أصبح مفروضاً على البشرية
نقل الشيخ «أسامة عبدالعظيم» إلى المستشفى في حالة صحية سيئة
رغم كورونا.. صادرات مصر ترتفع خلال الربع الأول من 2020
شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض
بيان بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان
الفنان الذي تراجع رامز جلال عن عرض حلقته اليوم
"شكري" يبحث مع مسئول أممي جهود السلام بالمنطقة
بيان الخميس: تسجيل 774 إصابة و16 وفاة بكورونا
المصريون ووكالات
فجر
03:23
شروق
05:00
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:53
عشاء
20:23