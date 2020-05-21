» لمواجهة كورونا.. إجراءات احترازية جديدة في غزة

21 مايو 2020 - 10:40 م

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في غزة، الخميس، جملة من الإجراءات لمواجهة فيروس "كورونا" بعد اكتشاف 25 إصابة في القطاع.



وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول نسخة منه "تقرّر إغلاق الساحات والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد إجراءات منع التجمهر خلال مناسبة عيد الفطر".

وأضافت أن طواقمها "ستشدد من إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المُخالفة".

ولفتت الوزارة إلى أنه تقرّر "وقف استقبال المواطنين العالقين من خارج القطاع عبر المعابر حتى 30 يونيو المقبل، بالإضافة تشديد إجراءات إغلاق المناطق الحدودية كافة، برا وبحرا".

وذكرت الداخلية، أنها الشرطة ستعمل على تأمين إقامة صلاتي الجمعة وعيد الفطر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

والثلاثاء، قررت أوقاف غزة، افتتاح المساجد لأداء صلاتي الجمعة (22 مايو/ أيار الجاري)، وعيد الفطر؛ وذلك بعد إغلاقها منذ 23 مارس/ آذار الماضي، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.