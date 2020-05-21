» أكثر من 3600 حالة تسمم بسب المطهرات

21 مايو 2020 - 09:54 م



سجلت مراكز مكافحة السموم الأمريكية، أكثر من 3600 حالة تسمم جراء التعرض الخاطئ للمطهرات في أبريل، مقارنة بـ 1676 حالة في فبراير.



وحذر الخبراء من استخدام منتجات التنظيف بما يتجاوز الاستخدام المقصود.



وقالت الدكتورة كيلي جونسون أربور من المركز القومي لسموم العاصمة، إنه لا يوجد سبب طبي "للشرب أو الاستحمام بالمطهرات".



وفي أبريل، اقترح الرئيس دونالد ترامب على الأطباء علاج فيروس كورونا من خلال حقن مطهرات، مثل المبيض مباشرة في رئتي مرضاهم.



وطلب ترامب من مستشاريه الصحيين النظر في الأمر قائلاً "لأنك ترى أن الفيروس يدخل إلى الرئتين، ولديه عدد هائل على الرئتين، لذا سيكون من المثير للاهتمام التحقق من ذلك ... يبدو الأمر مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي".

وفي اليوم التالي، وبعد استنكار واسع النطاق من قبل خبراء الطب، ادعى ترمب أن اقتراحه الخطير كان على سبيل المزاح. وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لقد قلت ذلك بشكل ساخر".



وعلى الرغم من دفاع ترامب وقوله بأنه كان يمزح، أخذت وكالات الصحة والطوارئ تعليقاته على محمل الجد وحذرت الناس من الاستماع إلى الرئيس.



وقالت مفوضة الصحة بمدينة نيويورك أوكسيريس باربوت على تويتر: "لتوضيح الأمر، لا تستخدم المطهرات للابتلاع سواء عن طريق الفم أو الأذنين أو عن طريق استنشاقها بأي شكل من الأشكال، والقيام بذلك يمكن أن يعرض الناس لخطر كبير".



وعلى الرغم من ذلك، كشف مركز السموم في ولاية نيويورك عن زيادة مضطردة وكبيرة في نسب المكالمات المستقبلة من المواطنين، وذلك بعد تصريحات ترامب بشأن تناول المطهرات كعلاج لفيروس كورونا.





وكشف أن نسبة كبيرة من المكالمات دارت كلها حول تساؤلات ما إن كان تناول المطهرات أو المعقمات يمكن أن يحمي الجسم من فيروس كورونا، أو يعالجه، وكانت الإجابة الأكثر تقديمًا من المركز هي التأكيد على كذب تلك الفكرة، وأن الأمر يشكل خطرًا كبيرًا يجب الابتعاد عنه.

