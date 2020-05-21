أسوأ منتهك لحظر كورونا.. 7 مرات في شهر واحد

نقل الشيخ «أسامة عبدالعظيم» إلى المستشفى في حالة صحية سيئة
رغم كورونا.. صادرات مصر ترتفع خلال الربع الأول من 2020
شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض
بيان بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان
الفنان الذي تراجع رامز جلال عن عرض حلقته اليوم
"شكري" يبحث مع مسئول أممي جهود السلام بالمنطقة
بيان الخميس: تسجيل 774 إصابة و16 وفاة بكورونا
17 في المائة من سكان لندن مصابون بكورونا
مطار القاهرة يستقبل طائرتين.. بدء إجلاء مصريين من السعودية
الدولار يرتفع مجددًا أمام الجنيه اليوم الخميس
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