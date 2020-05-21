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مصر للطيران تُسير 476 رحلة جوية دولية وداخلية

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مصر للطيران
مصر للطيران
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صرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بأنه فور صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قامت مصر للطيران خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس بتسيير 476 رحلة دولية وداخلية في الاتجاهين.

وتابع وزير الطيران المدني أنه تم تكبير طرازات الطائرات لبعض الرحلات وزيادة الترددات على بعض الوجهات لنقل أكبر عدد من المسافرين والمصريين الراغبين فى العودة الى مصر، مؤكداً أن الوزارة تسخر  كافة إمكانياتها من أجل خدمة أبناء الوطن وبما يكفل سلامة وصولهم وعودتهم بسلامة ويسر.

كما وجه بتذليل كافة الصعوبات أمام المصريين العائدين وتوفير كافة التسهيلات والرعاية اللازمة لهم وتطبيق أعلى مستويات الوقاية والإجراءات الإحترازية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .

وفي ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، والتكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني خلال الفترة من 20 مارس  حتى 21 مايو الجاري بتسيير (135) رحلة جوية استثنائية لإجلاء (24750) من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية .


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