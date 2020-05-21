» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإفريقيا ومصر الأعلى وفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس 21 مايو، تسجيل 774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما تسبب في تخطي إصابات فيروس كورونا في قارة أفريقيا حاجز المائة ألف إصابة بالفيروس التاجي.

وشهدت أفريقيا، اليوم الخميس، تسجيل 3303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي حالات الإصابة في القارة السمراء إلى 100 ألف و293 حالة إصابة.

ومن بين حالات الإصابة التي تجاوزت المائة ألف شهدت أفريقيا تسجيل 3078 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، من بينها 68 حالة وفاة جديدة، بنسبة وفيات بلغت 3.1% تقريبًا.

وأكثر بلدان أفريقيا وباءً بفيروس كورونا هي جنوب أفريقيا، التي سجلت أكثر من 19 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما شهدت مصر أكبر عدد من وفيات فيروس كورونا في القارة السمراء بـ696 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19".

ومع ذلك، لا تزال قارة أفريقيا أكثر قارات العالم حظًا فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، مقارنةً بغيرها من القارات، وأقرب القارات إليها هي أمريكا الجنوبية، التي شهدت حتى الآن أكثر من نصف مليون حالة إصابة بالفيروس.