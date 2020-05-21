  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان والاميرة حصة

بيان بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان

رامز جلال

الفنان الذي تراجع رامز جلال عن عرض حلقته اليوم

سامح شكري

"شكري" يبحث مع مسئول أممي جهود السلام بالمنطقة

بيان الخميس

بيان الخميس: تسجيل 774 إصابة و16 وفاة بكورونا

اختبارات الأجسام المضادة: 17 في المائة من سكان لندن مصابون بكورونا

17 في المائة من سكان لندن مصابون بكورونا

مطار القاهرة

مطار القاهرة يستقبل طائرتين.. بدء إجلاء مصريين من السعودية

دولار

الدولار يرتفع مجددًا أمام الجنيه اليوم الخميس

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

الذهب

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الخميس.. تعرف عليه

لبنان

مجاعة تهدد الشعب اللبناني بسبب فيروس كورونا

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بتعليق صادم عن صورها الحميمية

الصفحة الأخيرة

ديما بياعة
ديما بياعة
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بطلاقها من زوجها الفنان

#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن

#

فنانة شهيرة تصدم شريك حياتها بقرار مفاجيء على الهواء

تعليق

فنانة

ديما بياعة

صور حميمية

فاجأت الفنانة السورية الشهيرة ديمة بياعة، الجميع بتعليق صادم، عن صورها الحميمية مع زوجها، والتي تثير الجدل دائما بسبب جرئتها الزائدة وظهورها في أوضاع مخلة مع زوجها.

وقالت إنها لا ترى هذا الشيء معيبا، لكن على العالم العربي أن يكون أكثر تحررا، لأنه من الطبيعي أن تُقبل المرأة زوجها أو تحتضنه، قائلة "وإذا يعني اعتبروها فيلم مصري قديم".

وكشفت بياعة في إطلالتها ببرنامج الفنان سيف الدين سبيعي، تفاصيل البرنامج الخاص بها وزوجها "رحلة ديمة العجيبة" الذي حقق حسب قولها نجاحا كبيرا في أوروبا، مضيفة بأنه لم يُحدث ضجة في العالم العربي لأن المسلسل يُعرض باللغة السويدية وتُرجم إلى الإنجليزية، مؤكدة بأن البرنامج حقق نجاحا باهرا في السويد وأحبه الشعب الأوروبي كثيرا، كما حصل على جائزة ونتيجة النجاح الذي حققه تم إنتاج جزء ثان منه.

وأضافت أنها قضت معظم وقتها بالحجر المنزلي في المطبخ حيث تعيش في منزلها مع زوجها وعائلتها بدولة الإمارات، وأنها تعلمت العديد من الطبخات والمأكولات الجديدة حتى ظنت نفسها "شيف"، مؤكدة أنها لا تعلم كم أصبح وزنها لأنها "كسرت الميزان" بسبب خوفها من معرفة وزنها الزائد.

وتحدثت بياعة عن حياتها الشخصية، مبينةً أنها عاشت مع زوجة أبيها في طفولتها، وكانت تعتبرها مثل أمها، وكشفت عن أنها لم تعش مع والدتها وخالتها (مها وسلمى المصري) لأنها ترعرعت بالإمارات مع والدها، لذلك لم يكن لوالدتها وخالتها علاقة بدخولها لعالم التمثيل والدراما بل لأنها أحبت أن تصبح ممثلة منذ طفولتها.

وتحدثت بياعة عن ابنها "ورد" الذي يحب العلوم، قائلة إنه منذ أن كان صغيرا وهو يحب الاختراع والعلوم وهي تعمل على تنمية هذه الموهبة الموجودة فيه، مشيرة إلى أنها اقتربت من الثقافة المغربية عندما ارتبطت بزوجها أحمد الحلو.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة: تعافي 223 مصابًا وخروجهم من مستشفيات العزل
» "ترامب" يهاجم روسيا
» «رودمان» صديق زعيم كوريا الشمالية: في هذه الحالة سيبدو أن هناك خطأ ما
» أطباء: آلام الرقبة مؤشر على مضاعفات نادرة لكورونا
» أمريكا تصل إلى 93 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا
» مفاجأة في قضية "جونسون" وعلاقته بامرأة أمريكية
» «أسترازينيكا» البريطانية: قادرون على تصنيع مليار جرعة لقاح لكورونا
» شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض
» «أياما معدودات»: كن ربانيًا ولا تكن رمضانيًا
» بالفيديو.. أفعى سامة تباغت فتاة بهجوم مفترس
» السعودية تحصد 4 جوائز عالمية في مسابقة شمال البلطيق للفيزياء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية