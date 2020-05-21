فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بتعليق صادم عن صورها الحميمية

21 مايو 2020 - 09:28 م

فاجأت الفنانة السورية الشهيرة ديمة بياعة، الجميع بتعليق صادم، عن صورها الحميمية مع زوجها، والتي تثير الجدل دائما بسبب جرئتها الزائدة وظهورها في أوضاع مخلة مع زوجها.

وقالت إنها لا ترى هذا الشيء معيبا، لكن على العالم العربي أن يكون أكثر تحررا، لأنه من الطبيعي أن تُقبل المرأة زوجها أو تحتضنه، قائلة "وإذا يعني اعتبروها فيلم مصري قديم".

وكشفت بياعة في إطلالتها ببرنامج الفنان سيف الدين سبيعي، تفاصيل البرنامج الخاص بها وزوجها "رحلة ديمة العجيبة" الذي حقق حسب قولها نجاحا كبيرا في أوروبا، مضيفة بأنه لم يُحدث ضجة في العالم العربي لأن المسلسل يُعرض باللغة السويدية وتُرجم إلى الإنجليزية، مؤكدة بأن البرنامج حقق نجاحا باهرا في السويد وأحبه الشعب الأوروبي كثيرا، كما حصل على جائزة ونتيجة النجاح الذي حققه تم إنتاج جزء ثان منه.

وأضافت أنها قضت معظم وقتها بالحجر المنزلي في المطبخ حيث تعيش في منزلها مع زوجها وعائلتها بدولة الإمارات، وأنها تعلمت العديد من الطبخات والمأكولات الجديدة حتى ظنت نفسها "شيف"، مؤكدة أنها لا تعلم كم أصبح وزنها لأنها "كسرت الميزان" بسبب خوفها من معرفة وزنها الزائد.

وتحدثت بياعة عن حياتها الشخصية، مبينةً أنها عاشت مع زوجة أبيها في طفولتها، وكانت تعتبرها مثل أمها، وكشفت عن أنها لم تعش مع والدتها وخالتها (مها وسلمى المصري) لأنها ترعرعت بالإمارات مع والدها، لذلك لم يكن لوالدتها وخالتها علاقة بدخولها لعالم التمثيل والدراما بل لأنها أحبت أن تصبح ممثلة منذ طفولتها.

وتحدثت بياعة عن ابنها "ورد" الذي يحب العلوم، قائلة إنه منذ أن كان صغيرا وهو يحب الاختراع والعلوم وهي تعمل على تنمية هذه الموهبة الموجودة فيه، مشيرة إلى أنها اقتربت من الثقافة المغربية عندما ارتبطت بزوجها أحمد الحلو.