  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القبض على 7 أشخاص بحوزتهم رشاش إسرائيلى وفرد روسى وبنادق آلية وخرطوش بالبحيرة

شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض

الملك سلمان والاميرة حصة

بيان بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان

رامز جلال

الفنان الذي تراجع رامز جلال عن عرض حلقته اليوم

سامح شكري

"شكري" يبحث مع مسئول أممي جهود السلام بالمنطقة

بيان الخميس

بيان الخميس: تسجيل 774 إصابة و16 وفاة بكورونا

اختبارات الأجسام المضادة: 17 في المائة من سكان لندن مصابون بكورونا

17 في المائة من سكان لندن مصابون بكورونا

مطار القاهرة

مطار القاهرة يستقبل طائرتين.. بدء إجلاء مصريين من السعودية

دولار

الدولار يرتفع مجددًا أمام الجنيه اليوم الخميس

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

الذهب

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الخميس.. تعرف عليه

الفنان الذي تراجع رامز جلال عن عرض حلقته اليوم

الصفحة الأخيرة

رامز جلال
رامز جلال
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يدافع عن أمه بعد إهانتها في برنامج " رامز مجنون رسمي "

#

أبو المعاطي زكي يتوسل لرامز جلال لإنقاذه من المقلب

#

الكشف عن دور مرتضى في إلغاء فقرة الثعبان من حلقة طارق حامد

#

ضيف رامز جلال: أنا مع الإنجاب بدون زواج

فنان

رامز جلال

مقلب

عبدالباسط حمودة

سر تراجع

تراجع الفنان رامز جلال عن عرض حلقة اليوم الخميس، التي كان من المقرر ظهور المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، فيها وتنفيذ المقلب فيه.

وكانت إدارة قناة "MBC مصر" أعلنت عن اسم ضيف حلقة اليوم الخميس ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض عبر شاشتها.

وكان من المقرر أن يكون ضيف الحلقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته، وعرض بدلا منها لقطات من حلقات سابقة، فلماذا تراجع رامز جلال عن عرض حلقة عبد الباسط حمودة؟، مع العلم ان عبد الباسط ظهر في البرومو الدعائي للبرنامج. وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتسائلون عن سر تراجع القناة عن عرض الحلقة اليوم.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة: تعافي 223 مصابًا وخروجهم من مستشفيات العزل
» "ترامب" يهاجم روسيا
» «رودمان» صديق زعيم كوريا الشمالية: في هذه الحالة سيبدو أن هناك خطأ ما
» أطباء: آلام الرقبة مؤشر على مضاعفات نادرة لكورونا
» أمريكا تصل إلى 93 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا
» مفاجأة في قضية "جونسون" وعلاقته بامرأة أمريكية
» «أسترازينيكا» البريطانية: قادرون على تصنيع مليار جرعة لقاح لكورونا
» شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض
» «أياما معدودات»: كن ربانيًا ولا تكن رمضانيًا
» بالفيديو.. أفعى سامة تباغت فتاة بهجوم مفترس
» السعودية تحصد 4 جوائز عالمية في مسابقة شمال البلطيق للفيزياء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية