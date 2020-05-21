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"شيخ الحارة" يحرج "العسيلي" بعلاقة غير شرعية والأخير: "أصبحت زوجتي"

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محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
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محمد فضل

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زوجة

علاقة غير شرعية

شيخ الحارة

محمود العسيلي

وضع "شيخ الحارة" في فقرته التي يطرح فيها أسئلة تحتوي على أسرار على ضيوف برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، المطرب محمود العسيلي في موقف محرج، بعد سؤاله عن علاقته بزوجته قبل الزواج، وكيف يسافر معها قبل زواجهما.

وردًا على شائعة وجود علاقة غير سوية مع زوجته قبل زواجهما، انفعل العسيلي بشكل كبير على "شيخ الحارة"، قائلًا: "ملكش دعوة دي مراتي واسكت بدل لما أجيلك أمسك في زمارة رقبتك".

وأضاف أنه سافر مع زوجته لعدة أماكن منها إسبانيا وفرنسا وتركيا ولبنان بدون زواج وحينها كانا أصدقاء فقط.

وقال ردًا على الفيديو الذي رفض التقاط صورة مع أحد المعجبين، ": كنت في حفل غنائي وطلب شخص الحصول على صورة وكان من منظمي الحفلة المتواجدين أمام المسرح مباشرة لأنه من المنظمين وألح على في طلب التصوير أثناء الحفل بشكل استفزازي".

وأضاف العسيلي: "كان من المفترض أن يقوم بطلب التصوير بعد انتهاء الحفل ولكنه أصر على الحصول على صورة أثناء الحفل هذا الأمر أزعجني، شرف ليا إن أي حد يتصور معايا ولكن هذا الشخص من المنظمين وكان من المفترض أن يحافظ على النظام في الحفل وقلت له إنت معاك واسطة عشان إنت من المنظمين ولا إيه".

ووجه شيخ الحارة حديثه إلى المطرب محمود العسيلي، قائلًا: "إنت معاك واسطة بقالك 3 سنين بتعمل أغنية إعلان بنك مصر. هو مفيش غيرك، في ناس بتعرف تكسر الدنيا وتحقق نجاحات، ومدحت صالح نجح السنة اللي فاتت ومجاش السنة دي".

ورد محمود العسيلي: "أنا اللي بعمل الأغاني دي يا شيخ الحارة".

ليقاطعه شيخ الحارة قائلًا: "أنا عارف وسطتك، وهي مخرج الإعلان هشام فتحي".

وتابع محمود العسيلي: "إحنا بنكسر الدنيا بأغنية الإعلان، وبنك مصر بيثق في محمود العسيلي ويسندون لي مشروع أغاني إعلانات البنك ولم نخذلهم منذ 3 سنوات".

وقال المطرب محمود العسيلي تعليقًا على أزمة فيروس كورونا: "نحن نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية".

وأضاف العسيلي: "لا أقول إن فيروس كورونا غير موجود، وهو فيروس خطير بالفعل، ولكن أتحدث عن حجم الخوف والهلع الرهيب غير المبرر حول انتشار الفيروس في كل أنحاء العالم".

وأكمل محمود العسيلي: "الناس كلها عندها حالة من الرعب في مختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، و4 مليار نسمة متواجدة في البيت".


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