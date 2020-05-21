إصابات كورونا في مصر تتخطى عتبة الـ 15 ألف حالة

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وزيرة الصحة

شفاء

تعافى

فيروس كورونا

اصابات كورونا

سجلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، 774 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى  15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 696 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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