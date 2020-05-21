» «رودمان» صديق زعيم كوريا الشمالية: في هذه الحالة سيبدو أن هناك خطأ ما

كشف دينيس رودمان، لاعب كرة السلة الأمريكي الذي التقى كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، أنه إذا بدأت أخت الأخير في الظهور لوقت أطول على شاشة التلفزيون وإدارة شئون البلاد، فإن ذلك يعني أن هناك خطأ ما.
وقال لاعب كرة السلة السابق، إنه كان على اتصال بكوريا الشمالية بعد تكهنات بأن كيم، الذي تصادق معه خلال رحلة عام 2013 إلى بيونج يانج، إما إنه كان يعاني من مرض خطير، أو مات بعد جراحة قلب فاشلة.
وأضاف لبيرس مورجان، مقدم برنامج "صباح الخير بريطانيا" على محطة الـ"آي تي في" التلفزيونية: "لدي اتصالات مع كوريا الشمالية، لكن يمكنني أن أقول هذا، على الرغم من ذلك: إذا رأيت أخته على شاشة التلفزيون، تدير البلاد، وقتها ستعرف أن هناك خطأ ما، هذا كل ما سأقدمه لك".
وفي مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رودمان بشقيقة كيم، كيم يو جونج، التي رشحتها وسائل إعلام لتحل محل شقيقها.
وأضاف رودمان لصحيفة "نيويورك بوست": "كانت أخته حبيبة. لقد كانت لطيفة جدًا معي عندما كنت ضيفًا". وأشار في ذلك الوقت إلى أنه يعتقد أن كيم لا يزال على قيد الحياة.
وتابع: "لقد تناولت العشاء مع كبار الشخصيات هناك الذين قيل أنهم ماتوا هنا. أنا لا أصدق الأخبار عن كوريا الشمالية حتى أسمعها من جانبهم".
وفي تصريحات منفصلة، كشف رودمان مؤخرًا معلومات عن شخصة زعيم كوريا الشمالية، أبرزها أنه يشرب الكحوليات بشراهة، وليس ماهرًا في غناء الكاريوكي، ولديه فرقة نسائية بالكامل، اقتصر ما تعزفه في وقتٍ من الأوقات على اللحن الرئيسي للمسلسل التلفزيوني الأمريكي Dallas.
يقول رودمان إنه حين كان في ملعبٍ رياضي بالعاصمة بيونغ يانج "طلبت مني بعض الشخصيات المرموقة أن أنزل معهم. ظننت أنني ذاهبٌ إلى السجن، غير أنه وجد نفسه في مقعدٍ ممتاز في منطقة الوقوف، وهناك "22 ألف كوري شمالي وقفوا يصفقون، ظننتهم كانوا يصفقون لي".
لكنه عرف لاحقًا أن التصفيق كان لكيم، البالغ من العمر 36 عامًا، حين وصل وجلس بجانب رودمان. ويُكمل: "كان الجميع يصفق ويبكي، وقال كيم إنهم طلبوا من مايكل جوردان المجيء ورفض، فطلبوا مني المجيء".
تحدّث رودمان مع الرئيس عن كرة السلة، وفقًا لرودمان، ثم اصطحبه كيم إلى غرفة بها 70 من كبار الشخصيات، "من السياسيين وما إلى ذلك"، حيث تناولوا العشاء وشربوا الفودكا والويسكي الساخن.
وأكمل رودمان: "سكرنا تمامًا، ثم نهض كيم وبدأ يغني الكاريوكي". وأضاف أنه "لم تكن لديه فكرة" ماذا كان يفعل كيم، لكن "الجميع بدأوا في التصفيق".
وتابع: "لدى كيم فرقة نسائية تضم نحو 18 سيدة، يعزفن أغنية واحدة، وهي اللحن المميز لمسلسل Dallas، وهذا كل ما نعرف".
قال إنه لم يتحدث مع كيم في السياسة، مع أنه رأى الاستعراضات العسكرية والصواريخ، فقد ذهب إلى كوريا الشمالية "ليجلب الرياضة"، على حد قوله.
ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورًا في وقت سابق من هذا الشهر لكيم خلال حفل افتتاح مصنع للأسمدة في سون تشون بمقاطعة بيونجان الجنوبية، للرد على ما أثثير آنذاك عن شائعات وفاته.