الموت يفجع فنانة شهيرة بشكل مفاجيء

21 مايو 2020 - 06:36 م

فجع الموت الفنانة اللبنانية ومقدمة البرامج ?أرزة الشدياق?، بوفاة عمتها سميرة بديع الشدياق، اليوم بشكل مفاجيء.

ومن المقرر تشييع الجثمان، في كنيسة القديسين سركيس وباخوس - فتقا.

ونظراً للظروف الراهنة وحفاظاً على السلامة العامة، بسبب الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا، تعتذر العائلة عن تقبل التعازي، على أن يُقام قداس وجناز عن راحة نفسها، عندما تسمح الظروف.

ونعت أرزة عمتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة :"رحلت عمّتي الغالية نهار خميس الصعود.... رحم الله جميع الموتى المؤمنين وأراهم وجهه البهيّ".