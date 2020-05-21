بعد اختفاءه.. إصابة نجل محمود عبدالعزيز بهذا المرض

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مرض

صورة

محمد محمود عبدالعزيز

كشف الفنان ?محمد عبد العزيز?، نجل الفنان الراحل ?محمود عبد العزيز?، سبب غيابه مؤخراً عن مواقع التواصل الإجتماعي. مشيراً الى أنه تعرّض لوعكة صحية.

ونشر محمد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة ليده مع الأنابيب الطبية، وأوضح التفاصيل من خلال التعليق على الصورة، قائلاً: "الحمد لله على كل حال، اسف على إختفائى الكام يوم اللى فاتوا و السبب نزله معويه حاده، ربنا ما يورى حد اللى انا شفته الكام يوم اللى فاتوا، دعواتكم... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".

وسارع مئات من متابعيه وزملائه في الوسط الفني بالدعاء له بالشفاء العاجل.


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