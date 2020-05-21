كورونا.. إسبانيا تسجل 48 وفاة فقط

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن الحصيلة اليومية للوفيات بفيروس كورونا في البلاد، انخفضت إلى ما دون الـ50 حالة، مسجلة 48 حالة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ 16 مارس الماضي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ 27940، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 233037 حالة بعد تسجيل 482 حالة جديدة اليوم الخميس.

ويوم أمس، أعلنت الوزراة عن 95 وفاة جديدة مقابل 93 حالة أول أمس، و416 إصابة جديدة بعد 295 حالة قبل ذلك.



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