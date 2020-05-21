» أطباء: آلام الرقبة مؤشر على مضاعفات نادرة لكورونا

21 مايو 2020 - 05:44 م



كشف أطباء أن آلام الرقبة قد تكون علامة على حدوث مضاعفات نادرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).



وقال أطباء في إيطاليا، أن (كوفيد – 19) قد يسبب التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد، والذي يسبب عادة حمى وألمًا في الرقبة أو الفك أو الأذن.



وقالت هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا، إن (كوفيد – 19) يؤدي إلى تورم مؤلم للغدة الدرقية يُعتقد أنه ناتج عن عدوى فيروسية، مثل النكاف، أو الأنفلونزا.



كانت البداية عندما اكتشفه الأطباء في مستشفى جامعة بيزا بإيطاليا، عند علاج فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا كانت مصابة بـ (كوفيد – 19) بعد اصابتها بالفيروس من والدها.



وتعافت الفتاة تمامًا من المرض، وأظهرت النتائج سلبية الفيروس لديها بعد بضعة أيام، لكنها بدأت تعاني من بعض الأعراض الإضافية.



إذ كانت تعاني من آلام في العنق والغدة الدرقية والحمى وزيادة معدل ضربات القلب. وأعيدت إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابتها بالتهاب الغدة الدرقية تحت الحاد.



وقد يكون التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد ناتجًا عن عدوى فيروسية أو رد فعل التهابي بعد الفيروس، وقد تم ربطه بالعديد من الفيروسات.



وقال الدكتور فرانشيسكو لاتروفا، الذي عالج الفتاة: "أبلغنا عن أول حالة التهاب الغدة الدرقية دون الحاد بعد الإصابة بالسارس - CoV -

