الدولار يرتفع مجددًا أمام الجنيه اليوم الخميس

21 مايو 2020 - 05:43 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا جديدًا اليوم الخميس 21-5-2020.



وارتفع سعر العملة الأجنبية بنحو 4 قروش في ختام التعاملات، حيث بلغ 15.80 جنيهًا للشراء و15.90 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.



وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 15.81 جنيه و15.91 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك عودة 15.81 جنيه و15.91 جنيه.



وفي البنك المصري الخليجي بلغ السعر 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.



وسجل السعر في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15.81 جنيه، و15.91 جنيه.



وبلغ سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 15.81 جنيه للشراء، و 15.91 جنيه للبيع.

