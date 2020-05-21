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سيدة تعود للحياة بعد 18 ساعة من وضعها في ثلاجة الموتى

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محمد فضل- متابعات

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إيران

جثة

ثلاجة

تعود للحياة

عادت سيدة إيرانية إلى الحياة مجددا، بعدما توقف قلبها عن النبض لمدة 18 ساعة، وهي الفترة التي قضتها في ثلاجة الموتى تمهيدا لدفنها.

وكانت امرأة تبلغ من العمر 42 عاما، من مدينة خرم آباد بمحافظة لورستان الإيرانية، قد سجلت رسميا كمتوفاة، ووضعت في ثلاجة الموتى، انتظارا للحصول على تصريح الدفن، بحسب رئيس قسم العلاقات العامة بجامعة لورستان للعلوم الطبية ، وفقاً لموقع الحرة .

وقد بقيت المرأة في عداد الموتى لمدة 18 ساعة، عندما اكتشف الطب الشرعي أنها لا تزال تتنفس.

وبالفعل تم إرسالها إلى الإنعاش سريعا حيث استطاع الأطباء إبقاءها حية، بحسب موقع “IFP News ”.

وتسمى هذه الحالة علميا بـ”متلازمة لعازر أو لازاروس” وهي نادرة الحدوث، وتعرف بأنها عودة متأخرة للدورة الدموية بعد توقف الإنعاش القلبي الرئوي، أي عودة النشاط القلبي لمريض أعلنت وفاته.

ومنذ أن وضع مصطلح “متلازمة لعازر” في الكتب الطبية في عام 1982، تم رصد عشرات الحالات حتى الآن.


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