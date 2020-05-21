مجاعة تهدد الشعب اللبناني بسبب فيروس كورونا

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لبنان

أزمة

اغذية

فيروس كورونا

حذر رئيس وزارء لبنان حسن دياب، من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وحذر دياب في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" من أن الجائحة أطلقت شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي، وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز.

وقال إنه من الضروري مقاومة المحاولات الرامية لتقييد صادرات الغذاء، داعيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة حادة، وأضاف أنه "بغير ذلك ربما يطلق الجوع شرارة موجة هجرة جديدة إلى أوروبا ويزعزع استقرار المنطقة بدرجة أكبر".

وقال دياب في مقاله إن أسعار المواد الغذائية المستوردة ارتفعت لأكثر من المثلين منذ بداية 2020، إذ يستورد لبنان أكثر من نصف احتياجاته من الغذاء، مضيفا أن "لبنان الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط، يواجه تحديا كبيرا لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى".


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