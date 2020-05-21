بالصور.. "السيسي" ينقذ مصورًا توقع سقوطه من "الشباك"

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تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مع مصور اعتقد انه سيسقط من شرفة وحدة سكنية أثناء افتتاح مشروعات قومية بـ"بشائر الخير 3".

وأقدم السيسي على رد فعل سريع عندما حاول المصور تصويره بعدسة كبيرة، تلزم الابتعاد عن الوجه حيث قام بإلقاء نفسه للخارج للتصوير، إلا أن السيسي قام بسحبه للداخل.

وافتتح السيسي اليوم الخميس، المرحلة الثالثة من المشروع السكني "بشائر الخير3"، الذي يهدف لتوفير سكن ملائم لمواطني منطقة مأوى الصيادين العشوائية.



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