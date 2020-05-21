» شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض

محمد فضل- متابعات
تداول رواد عبر موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاب يطلق النار من سلاح رشاش في أحد أحياء الرياض .
وأظهر الفيديو شاباً يرتدي قناع على وجهه ويمسك برشاش ويطلق النار في الهواء وسط شارع عام .
كما تنقل الشاب برفقة آخر لعدد من المناطق الأخرى ، ووثقوا فعلتهم بالفيديو ونشروه عبر سناب شات .
وأثار الفيديو موجة غضب بين النشطاء في الممكلة وطالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد وضبط المتهمين، بسبب ترويع الناس وحيازة سلاح.
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