» شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض

21 مايو 2020 - 05:05 م

تداول رواد عبر موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاب يطلق النار من سلاح رشاش في أحد أحياء الرياض .

وأظهر الفيديو شاباً يرتدي قناع على وجهه ويمسك برشاش ويطلق النار في الهواء وسط شارع عام .

كما تنقل الشاب برفقة آخر لعدد من المناطق الأخرى ، ووثقوا فعلتهم بالفيديو ونشروه عبر سناب شات .

وأثار الفيديو موجة غضب بين النشطاء في الممكلة وطالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد وضبط المتهمين، بسبب ترويع الناس وحيازة سلاح.