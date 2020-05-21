» شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض

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القبض على 7 أشخاص بحوزتهم رشاش إسرائيلى وفرد روسى وبنادق آلية وخرطوش بالبحيرة
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محمد فضل- متابعات

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أول فيديو لحادث إطلاق النار بمدينة حايل شمال السعودية

الرياض

اطلاق نار

شارع

تداول رواد عبر موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاب يطلق النار من سلاح رشاش في أحد أحياء الرياض .

وأظهر الفيديو شاباً يرتدي قناع على وجهه ويمسك برشاش ويطلق النار في الهواء وسط شارع عام .

كما تنقل الشاب برفقة آخر لعدد من المناطق الأخرى ، ووثقوا فعلتهم بالفيديو ونشروه عبر سناب شات .

وأثار الفيديو موجة غضب بين النشطاء في الممكلة وطالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد وضبط المتهمين، بسبب ترويع الناس وحيازة سلاح.


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