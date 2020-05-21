» بالفيديو.. أفعى سامة تباغت فتاة بهجوم مفترس

باغتت أفعى سامة فتاة بهجوم مفترس، في الولايات المتحدة، حيث انقضت عليها وألحقت بها إصابات وجروح.



وكانت الفتاة تمارس التمارين الرياضية في الفناء الخلفي لمنزلها في مدينة هيوستن الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" وقعت الحادثة يوم الجمعة 15 مايو الجاري، عندما تسللت أفعى نحاسية الرأس إلى باريس مونتغومري أثناء ممارستها التمارين الرياضية وهاجمتها.



وبحسب الصحيفة لم تعط الفتاة أهمية للحادثةـ ظنا منها أنها جرحت نفسها بأداة حادة.

من جانبها قالت والدة الفتاة تريسي مونتغومري :"في البداية ظننا أن نحلة لسعتها لذا قمنا بوضع القليل من الصودا على مكان الجرح. ولكن عندما بدأ الجرح يلتهب ويتحول إلى اللون الأرجواني، هرعنا إلى المستشفى".