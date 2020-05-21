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تعافي 12 مصابًا من فيروس كورونا بعزل إسنا

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أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، عن تعافي 12 حالة من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخروجهم م المستشفى.

كان ذلك تحت إشراف الدكتور محمود خضري، رئيس فريق العزل الصحي، اليوم الخميس الموافق 21 مايو، حيث أوضحت مدير المستشفى، أن من بين المتعافين أول حالة ولادة تمت بالمستشفى.

وأشارت إلى، أن المصابة تواجدت بالمستشفي على مدار شهر ونصف وخرجت اليوم هي وطفلتا بعد شفائهم وتعافيهم تمامًا من الفيروس.

وأكدت مدير المستشفى، أن جميع الحالات، خرجت بعد تلقيهم جميعا العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى وتحول نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

كما تقدم المتعافين إلى جميع العاملين بالمستشفى بخالص الشكر والعرفان علي جهودهم وعلى تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي لجميع المرضي.

وحرصت الدكتورة إلهام محمود وجميع العاملين بالعزل الصحي، على تقديم التهنئة للمتعافين وتقديم كامل الدعم النفسي لهم والنصائح والإرشادات.

وتمنى الفريق الطبي بمستشفى عزل إسنا، من الله الشفاء العاجل والتام لجميع مرضانا وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

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