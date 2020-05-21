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إصابة شخص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية بأمريكا

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أصيب شخص في إطلاق نار داخل قاعدة كوربوس كريستي الجوية التابعة لها في ولاية تكساس بالولايات المتحدة اليوم الخميس.

وأعلنت البحرية الأمريكية في بيان لها أن قوات الأمن التابعة لها تعاملت مع مطلق النار صباح اليوم وتمكنت من تحييده، مشيرة إلى أن أحد عناصر قوات الأمن أصيب جراء الحادث.

وذكرت إدارة القاعدة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن مطلق النار تم رصده عند البوابة الشمالية للموقع، مؤكدة أن القاعدة لا تزال مغلقة حتى الآن.

ولم تقدم البحرية الأمريكية بعد تفاصيل إضافية بشأن دوافع الهجوم.



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