تسجيل رقم قياسي في إصابات "كورونا" بالسعودية

سجل عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في الممكلكة العربية السعودية، رقمًا قياسيًا اليوم الخميس.



وذكرت وزارة الصحة السعودية أنها سجلت 2532 إصابة جديدة، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 2691 في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 65077، كما تم تسجيل 12 حالات وفيات، مقابل 10 حالات وفاة أمس الأربعاء، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 351.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 2562 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة.





