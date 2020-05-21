سر تراجع ستاندر لياج البلجيكي عن ضم "بن شرقى"

21 مايو 2020 - 02:46 م

تراجع نادي ستاندر لياج البلجيكي، عن ضم أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت موقع "voetbalnieuws" البلجيكي، أن سبب التراجع بسبب الأزمة المالية التي يمر بها، وعدم قدرته على الدخول في منافسة مع مونبلييه الفرنسي وطرابزون التركي، لضم الجناح المغربي.

كان أشرف بن شرقي انتقل إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الهلال السعودي.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أشرف بن شرقي 800 ألف جنيه إسترليني وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.