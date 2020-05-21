» مروع.. لحظة اقتحام سياة متجر محجبات

21 مايو 2020 - 02:45 م

صرح متحدثة باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أن سيارة رياضية اقتحمت متجرا لبيع ملابس المحجبات في غرب سيدني اليوم الخميس.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الشرطة، أن الحادث أدى إلى إصابة 11 شخصا وكذلك سائق السيارة لكن لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث يرتبط بعملية إرهابية.

وأضافت الشرطة في بيان أن السيارة الرياضية ، من طراز سوبارو، والتي اصطدمت بسيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة مرور في بنكستاون، قبل أن تواصل الطريق لتصطدم بمتجر قريب.

وأوضحت الشرطة فقد أصيب السائق و11 من المارة، حيث يجري علاجهم حاليا في مكان الحادث وأن إصابتهم لست خطيرة.



