فنانة شهيرة تشعل "تيك توك" بفيديو جديد

21 مايو 2020 - 02:42 م

شاركت الفنانة نسرين طافش فيديو جديداً لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الفيديوهات تيك توك.



وظهرت نسرين طافش وهي ترقص بطريقة هستيرية وكتبت معلقة علي الفيديو: "ما زبطت معي بس مو مهم المهم انو صرنا مليون متابع على التيك توك و هي الرقصة احتفالا بالمليوووون و عقبال الملاييين"



وحاز الفيديو علي إعجاب واسع من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: "قمر ربنا يحميكي الف مبروك يا حبيبتي الله عليكي بتجنني يا جمال الضحكة".



قدمت نسرين طافش مؤخرًا مسلسل "ختم النمر" وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى. نسرين طافش وهي ترقص بطريقة هستيرية وكتبت معلقة علي الفيديو:"ما زبطت معي بس مو مهم المهم انو صرنا مليون متابع على التيك توك و هي الرقصة احتفالا بالمليوووون و عقبال الملاييين"





وحاز الفيديو علي إعجاب واسع من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر ربنا يحميكي

الف مبروك يا حبيبتي

الله عليكي بتجنني

يا جمال الضحكة



قدمت نسرين طافش مؤخرًا مسلسل "ختم النمر" وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.شاركت الفنانة نسرين طافش فيديو جديداً لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الفيديوهات تيك توك.



وظهرت نسرين طافش وهي ترقص بطريقة هستيرية وكتبت معلقة علي الفيديو:"ما زبطت معي بس مو مهم المهم انو صرنا مليون متابع على التيك توك و هي الرقصة احتفالا بالمليوووون و عقبال الملاييين"





وحاز الفيديو علي إعجاب واسع من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر ربنا يحميكي

الف مبروك يا حبيبتي

الله عليكي بتجنني

يا جمال الضحكة



قدمت نسرين طافش مؤخرًا مسلسل "ختم النمر" وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.

