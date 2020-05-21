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إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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اصابة

المكسيك

فيروس كورونا

سانتوس لاغونا

قال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إن 8 لاعبين في سانتوس لاغونا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لكن دون ظهور أي أعراض.
وتوقف الدوري المكسيكي في 15 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا ولم يحدد المسئولون موعد عودة البطولة.

وأشارت رابطة الدوري إلى أن جميع لاعبي سانتوس خضعوا للكشف يوم الاثنين. ولم تعلن الرابطة أو النادي عن أسماء اللاعبين.

وأضافت رابطة الدوري في بيان: ”اللاعبون سيخضعون للمراقبة. وصحة جميع لاعبي الدوري المكسيكي ستتم ملاحظتها باستمرار“.

وسجلت المكسيك 56594 حالة إصابة بالإضافة إلى 6090 وفاة. وأمس الأربعاء أعلن مسؤولو الصحة عن وفاة 424 شخصا، وهو أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب الجائحة.

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