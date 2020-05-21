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عثر على جثتها متعفنة داخل شقتها بدولة خليجية

قضايا وحوادث

عثر على جثتها متعفنة داخل شقتها بدولة خليجية
عثر على جثتها متعفنة داخل شقتها بدولة خليجية
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عبد القادر وحيد

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فتاة أمريكية

جثة متعفنة

حولي

اشلرطة

في واقعة صادمة، عثرت الشرطة على جثة متعفنة لفتاة أمريكية داخل شقتها.

وكانت فتاة أمريكية، تبلغ من العمر 26 عاما، قد لقيت مصرعها داخل شقتها في محافظة حولي، في دولة الكويت.

وبحسب تصريحات الشرطة فإنها عثرت على جثة الفتاة بعد ورود بلاغ من صديقتها،  التى ذكرت أنها طرقت باب شقة الفتاة أكثر من مرة على مدار أسبوعين لكن بدون رد، ما دفعها دفعها لتقديم بلاغ للشرطة.

وقامت الشرطة باقتحام الشقة حيث وجدت جثة الفتاة متعفنة، وتم نقلها للطب الشرعي لكشف سبب الوفاة، ومعرفة ملابسات الواقعة.


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