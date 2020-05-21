"تأجير الكمامات".. الإبراشى يحذر من كارثة

21 مايو 2020 - 02:08 م

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن كمامة جديدة تسمي بـ"الكمامة الدوارة"، قائلا:"هناك بعض المواطنين ممن يقضون أعمالهم فى المؤسسات يستعينون بكمامات تم استخدامها من قبل".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: "واحد واقف بيأجر الكمامات بخمسين قرش أو جنيه .. دى مصيبة .. ونصيب بعضنا البعض بأمراض".



وتابع: "لا أحد بعيد عن الإصابة بكورونا وهناك شخصيات عامة ومسئولين أصيبوا.. وعليه فنحن تجاوزنا مسألة النصائح تماماً وعلى الإنسان أن يتبع أسلوب الوقاية كونها خيراً من العلاج".

