» "النني" يزين قائمة الراحلين عن صفوف آرسنال

21 مايو 2020 - 01:54 م





توقعت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، رحيل محمد النني لاعب فريق آرسنال المعار إلى صفوف بشكتاش التركي، عن صفوف الجانرز نهاية الموسم الجاري.





ونشرت الشبكة تقريرا عن اللاعبين المتوقع رحيلهم عن آرسنال، حيث شملت قائمة الراحلين تواجد الدولي المصري محمد النني.