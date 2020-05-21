  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أمر عاجل من السيسي للمسئولين

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: حدث جلل بعد انتهاء كورونا

الإبراشي

"تأجير الكمامات".. الإبراشى يحذر من كارثة

أول عيد بعد فرض زكاة الفطر.. حدث عظيم لن تتخيله

أول عيد بعد فرض زكاة الفطر.. حدث عظيم لن تتخيله

جامعة الإسكندرية تحصد جائزة أفضل إدارة عسكريـة بالجامعات المصرية

وفاة أستاذ بطب الإسكندرية متأثرا بإصابته بكورونا

محيي إسماعيل يهاجم رامز جلال: تعذيب مع سبق الإصرار

محيي إسماعيل يهاجم رامز جلال: تعذيب مع سبق الإصرار

الرئيس السيسي

السيسي مقاطعا وزير النقل: "اللي بيقبض يشتغل"

ساويرس مودعا صالح كامل: " فى جنة الخلد يا حبيبى"

غضب سعودي بسبب دفن صالح كامل بجوار قبر السيدة خديجة

السيسي لـ"المحافظين": "اعرفوا أنتم مين"

السيسي لـ"المحافظين": "اعرفوا أنتم مين"

الاتحاد الاسيوى

300 مليون دولار خسائر إلغاء دوري أبطال آسيا

محيي إسماعيل يهاجم رامز جلال: تعذيب مع سبق الإصرار

الصفحة الأخيرة

محيي إسماعيل يهاجم رامز جلال: تعذيب مع سبق الإصرار
محيي إسماعيل يهاجم رامز جلال: تعذيب مع سبق الإصرار
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. محيي إسماعيل يتوسل لرامز لفكه من الكرسي

#

تعليق مفاجيء من إبراهيم سعيد على حلقة سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال

#

تعليق غير متوقع من أسطورة الأهلي على ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال

#

"ميدو" يهاجم محمد الشناوي بسبب تصريحه مع رامز جلال

تعذيب

رامز جلال

محي اسماعيل

وصف الفنان محيي إسماعيل، حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي"، برحلة تعذيب. 

  وقال محيي في تصريحات صحفية: "أقسم بالله ما كنت أعرف شيء وفوجئت زي أي حد".

وأضاف: "ما حدث ببرنامج رامز رحلة تعذيب فجائية ليس لي دخل فيها إطلاقا وكانت مع سبق الإصرار والترصد اللي أنا أساسا رافضه لكن كنت مجبر لأني جالس ومربوط على كرسي به كل فنون التعذيب”.

وتابع: “حاولت كسر الكرسي للأسف كان الكرسي بيكهرب وبدأت رحلة التعذيب مع سبق الإصرار والترصد”.

وكان رامز قد استضاف محيي إسماعيل في حلقة الأمس، حيث لم يتخلَ الأخير عن وصفه بأنه قيصر السينما المصرية، وفي نهاية الحلقة، وبعد وقوعه في مقلب المياه وخروجه من المقلب قام بضرب رامز قائلا : " أنا قيصر السينما المصرية".

وتقوم  فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم، حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعة تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف علي كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية تحصد 4 جوائز عالمية في مسابقة شمال البلطيق للفيزياء
» بدءا من يومي السبت والأحد.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين
» إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا
» سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء
» مروع.. لحظة اقتحام سياة متجر محجبات
» عثر على جثتها متعفنة داخل شقتها بدولة خليجية
» تعليق مفاجئ من فنانة شهيرة على مسلسل الاختيار
» "النني" يزين قائمة الراحلين عن صفوف آرسنال
» السيسي: "هتغلط هيتقبض عليك مش هسيبك "
» إصابة 10 آلاف عامل بالصحة بكورونا.. في هذه الدولة
» رسالة شكر خاصة من "السيسي" للأطقم الطبية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية