منة فضالي تثير ضجة بصورة جديدة

21 مايو 2020 - 12:53 م

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت منة فضالي معلقة على الصورة: "هالة من مسلسل لما كنا صغيرين شكرا للجميع وسعيدة إني كنت ضمن هذا العمل المحترم".



ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: قمر يا منة، منورة، ربنا يحميكي، ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح.



مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎



"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

