  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أمر عاجل من السيسي للمسئولين

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: حدث جلل بعد انتهاء كورونا

الإبراشي

"تأجير الكمامات".. الإبراشى يحذر من كارثة

أول عيد بعد فرض زكاة الفطر.. حدث عظيم لن تتخيله

أول عيد بعد فرض زكاة الفطر.. حدث عظيم لن تتخيله

جامعة الإسكندرية تحصد جائزة أفضل إدارة عسكريـة بالجامعات المصرية

وفاة أستاذ بطب الإسكندرية متأثرا بإصابته بكورونا

محيي إسماعيل يهاجم رامز جلال: تعذيب مع سبق الإصرار

محيي إسماعيل يهاجم رامز جلال: تعذيب مع سبق الإصرار

الرئيس السيسي

السيسي مقاطعا وزير النقل: "اللي بيقبض يشتغل"

ساويرس مودعا صالح كامل: " فى جنة الخلد يا حبيبى"

غضب سعودي بسبب دفن صالح كامل بجوار قبر السيدة خديجة

السيسي لـ"المحافظين": "اعرفوا أنتم مين"

السيسي لـ"المحافظين": "اعرفوا أنتم مين"

الاتحاد الاسيوى

300 مليون دولار خسائر إلغاء دوري أبطال آسيا

منة فضالي تثير ضجة بصورة جديدة

الصفحة الأخيرة

منة فضالي
منة فضالي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

نجلاء بدر تثير ضجة بصورة جديدة

#

إطلالة جديدة لـ عبير صبري تثير ضجة

#

بصورة جديدة.. ابنة طلعت زكريا تثير ضجة

#

شيما الحاج تثير الجدل بصورة جديدة وتعلق: "خليك في أم بيتك"

انستجرام

منة فضالي

لما كنا صغيرين.

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت منة فضالي معلقة على الصورة: "هالة من مسلسل لما كنا صغيرين شكرا للجميع وسعيدة إني كنت ضمن هذا العمل المحترم".

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: قمر يا منة، منورة، ربنا يحميكي، ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح.

 مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية تحصد 4 جوائز عالمية في مسابقة شمال البلطيق للفيزياء
» بدءا من يومي السبت والأحد.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين
» إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا
» سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء
» مروع.. لحظة اقتحام سياة متجر محجبات
» عثر على جثتها متعفنة داخل شقتها بدولة خليجية
» تعليق مفاجئ من فنانة شهيرة على مسلسل الاختيار
» "النني" يزين قائمة الراحلين عن صفوف آرسنال
» السيسي: "هتغلط هيتقبض عليك مش هسيبك "
» إصابة 10 آلاف عامل بالصحة بكورونا.. في هذه الدولة
» رسالة شكر خاصة من "السيسي" للأطقم الطبية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية