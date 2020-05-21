  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أمر عاجل من السيسي للمسئولين

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: حدث جلل بعد انتهاء كورونا

الإبراشي

"تأجير الكمامات".. الإبراشى يحذر من كارثة

أول عيد بعد فرض زكاة الفطر.. حدث عظيم لن تتخيله

أول عيد بعد فرض زكاة الفطر.. حدث عظيم لن تتخيله

جامعة الإسكندرية تحصد جائزة أفضل إدارة عسكريـة بالجامعات المصرية

وفاة أستاذ بطب الإسكندرية متأثرا بإصابته بكورونا

محيي إسماعيل يهاجم رامز جلال: تعذيب مع سبق الإصرار

محيي إسماعيل يهاجم رامز جلال: تعذيب مع سبق الإصرار

الرئيس السيسي

السيسي مقاطعا وزير النقل: "اللي بيقبض يشتغل"

ساويرس مودعا صالح كامل: " فى جنة الخلد يا حبيبى"

غضب سعودي بسبب دفن صالح كامل بجوار قبر السيدة خديجة

السيسي لـ"المحافظين": "اعرفوا أنتم مين"

السيسي لـ"المحافظين": "اعرفوا أنتم مين"

الاتحاد الاسيوى

300 مليون دولار خسائر إلغاء دوري أبطال آسيا

عشم إبليس في الجنة.. إسرائيل ترد على خامنئي بسورة الفيل

الحياة السياسية

عشم إبليس في الجنة.. إسرائيل ترد على خامنئي بسورة الفيل
عشم إبليس في الجنة.. إسرائيل ترد على خامنئي بسورة الفيل
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

وفيات الخفافيش في إسرائيل تثير نبوءات باقتراب نهاية العام

#

الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري

#

مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مواقع بقطاع غزة

#

40 معتقلا فلسطينيا يعتزمون بدء إضراب عن الطعام

خامنئي

نتنياه

عشم إبليس

الحل النهائي

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تهديد لإيران، وذلك عقب التهديدات الأخيرة لإسرائيل، والتي جاءت على لسان المرشد الإيراني على خامنئي.

وقال نتنياهو: "تهديد خامنئي بتنفيذ "الحل النهائي" ضد إسرائيل يذكّر بخطة "الحل النهائي" النازية لإبادة الشعب اليهودي".

وهدد نتنياهو قائلا: "يجب أن يعلم خامنئي بأن كل نظام يهدد إسرائيل بالتدمير يواجه خطرا مماثلا".

صفحة إسرائيل بالعربية الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية سخرت من التهديدات الإيرانية على صفحتها في تويتر بالقول :" إيران تتهدد إسرائيل بالحل النهائي.. عشم ابليس بالجنة .. " أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ*تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ".

وكان المرشد الإيراني قد نشر عبر صفحته على موقع: " إزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي؛ فلا شأن لنا بهم. هي إزالة ذلك الكيان الغاصب. إزالة إسرائيل تعني أن يختار الشعب الفلسطينيّ - من مسلمين ومسيحيّين ويهود- حكومته، ويطرد الأجانب والأوباش من أمثال نتنياهو.. هذا ما تعنيه إزالة إسرائيل، وسوف يتحقّق ذلك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بدءا من يومي السبت والأحد.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين
» إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا
» سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء
» مروع.. لحظة اقتحام سياة متجر محجبات
» عثر على جثتها متعفنة داخل شقتها بدولة خليجية
» تعليق مفاجئ من فنانة شهيرة على مسلسل الاختيار
» "النني" يزين قائمة الراحلين عن صفوف آرسنال
» السيسي: "هتغلط هيتقبض عليك مش هسيبك "
» إصابة 10 آلاف عامل بالصحة بكورونا.. في هذه الدولة
» رسالة شكر خاصة من "السيسي" للأطقم الطبية
» خدمة الميكروباصات لن تتوقف خلال أسبوع عيد الفطر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية