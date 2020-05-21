عشم إبليس في الجنة.. إسرائيل ترد على خامنئي بسورة الفيل

21 مايو 2020 - 12:25 م

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تهديد لإيران، وذلك عقب التهديدات الأخيرة لإسرائيل، والتي جاءت على لسان المرشد الإيراني على خامنئي.

وقال نتنياهو: "تهديد خامنئي بتنفيذ "الحل النهائي" ضد إسرائيل يذكّر بخطة "الحل النهائي" النازية لإبادة الشعب اليهودي".

وهدد نتنياهو قائلا: "يجب أن يعلم خامنئي بأن كل نظام يهدد إسرائيل بالتدمير يواجه خطرا مماثلا".

صفحة إسرائيل بالعربية الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية سخرت من التهديدات الإيرانية على صفحتها في تويتر بالقول :" إيران تتهدد إسرائيل بالحل النهائي.. عشم ابليس بالجنة .. " أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ*تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ".

وكان المرشد الإيراني قد نشر عبر صفحته على موقع: " إزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي؛ فلا شأن لنا بهم. هي إزالة ذلك الكيان الغاصب. إزالة إسرائيل تعني أن يختار الشعب الفلسطينيّ - من مسلمين ومسيحيّين ويهود- حكومته، ويطرد الأجانب والأوباش من أمثال نتنياهو.. هذا ما تعنيه إزالة إسرائيل، وسوف يتحقّق ذلك".