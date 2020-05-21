السيسي لـ"المحافظين": "اعرفوا أنتم مين"

21 مايو 2020 - 12:16 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن محاور الحركة في الإسكندرية بوضعها القديم كانت لا تسمح بإنشاء مشاريع عمرانية جديدة.



وتساءل "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية، اليوم الخميس، هل المحافظين على مستوى الجمهورية على مدار الـ 20 سنة الماضية فكروا في عدم إصدار تراخيص جديدة حتى يتم مراجعة الوضع.



وأشار الرئيس إلي أن تعديات البناء تشكل تحديا كبيرا، متابعا: "من حقك كمحافظ تقول لا للتعديات.. خلوا بالكم واعرفوا أنتم مين، أنت محافظ ومينفعش تسيب الدنيا كده، واحلموا لنفسكم وبلدكم أنت رئيس دولة صغيرة".



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري، مأوى الصيادين "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية.

