» رسالة شكر خاصة من "السيسي" للأطقم الطبية

21 مايو 2020 - 12:12 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برسالة شكر للأطقم الطبية قائلا: "أنتم خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا شكرا لكم على تحملكم المسئولية".



وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن مواجهة فيروس كورونا تعتمد بالأساس على تصرفاتنا، وتعتمد أيضًا على طريقة تعامل المصريين ومقاومته باتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد هذا الفيروس.



وأشار الرئيس إلي أن الدولة تتعامل مع فيروس كورونا المستجد وباقي الأزمات الصحية بشكل متوازن حتي لا تتأثر مصلحة الوطن والمواطن .



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى الإسكندرية لافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير بالإسكندرية.

