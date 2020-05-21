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تركي الحمد: يا ريت هذه الدول تأخذ العبرة من فيلم "الكيت كات"
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تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين

دول

الكيت كات

الأعمى

تركي الحمد

أعرب الكاتب السعودي تركي الحمد عن أسفه من تضخم بعض الدولة في المنطقة، وأنها تشبه في حالتها الفنان محمود عبد العزيز في فيلم " الكيت كات".

وأضاف الحمد على حسابه في تويتر : " في فيلم "الكيت كات"، يقوم الشيخ الضرير حسني (محمود عبدالعزيز) بأعمال حمقاء لا تتناسب مع وضعه كضرير، فيعلق ابنه على ذلك بالقول: "أبويا مش عايز يصدق أنه أعمى".

 وأوضح الحمد في انتقاده لهذه الدول : " دول معدودة في المنطقة والعالم لا تريد أن تصدق أنها بلا قيمة في ميزان القوى، فتتصرف بغباء وحمق، وفي النهاية تجني على نفسها".

وتفاعل العديد من رواد تويتر مع تدوينة الحمد، حيث علق أحدهم قائلا :  "الله يهديك بس يا تركي.. تشوف افلام كت كات وتبني تطبّقها على سياسات ودول ومصالح متشابكة وعلاقات متداخلة بين الأمم.. ما قول إلاّ اللهم إنّي صائم بس واترك عنّك أفلام الكيت كات فالواقع أكبر وأعقد من هذا التبسيط السمج وهذا الفكر السطحي".

وعلق آخر :  " يا عزيزي لا ضير من استخدام موروثنا الثقافي أو الفني في مهاراتنا بالتحليل السياسي .. وهذا الأسلوب يتميز بوضوح الفكرة وكذلك سهولة فهمها من الجميع بل هي قدرة على الإقناع .. لكن قذفك ببعض الكلمات الشوارعية على قامة فكرية هذا يعكس مدى ضحالتك رغم ما تحمله من درجة علمية" .

وعلق آخر : " يوجد دول يتم جرها كالخروف للمسلخ دون وعي لوضعها .. ودول عربية وإقليمية تتصرف بذكاء بغض النظر عن صحة نهجها من عدمه..  أحيانا الأعمى أوعى من المفتح".

يذكر أن فيلم الكيت كات هو فيلم درام مصري من إنتاج سنة 1991.

 والفيلم من إخراج وتأليف داود عبد السيد، وإنتاج حسين القلا، ومن بطولة محمود عبد العزيز، وأمينة رزق، وشريف منير، وعايدة رياض، ونجاح الموجي، وعلي حسنين.

وقصة الفيلم من وحي رواية مالك الحزين للروائي إبراهيم أصلان.


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