21 مايو 2020 - 11:37 ص

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عنن خدمة الميكروباصات، لن تتوقف خلال أسبوع عيد الفطر، سواء كان الميكروباص داخل المحافظة نفسها، أو يربط بين المحافظات، "يعني اللي عاوز ينتقل بالميكروباص داخل المحافظة مسموح به، واللي عاوز ينتقل بين المحافظات، زي مثلا واحد من الشرقية، عاوز يروح الدقهلية، مسموح به برضوا، طالما قبل ساعات الحظر، الذي سيبدأ من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا".



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن السيارات الشخصية مسموح لها التنقل على كل طرق الجمهورية خلال أيام العيد، حتى موعد الحظر، وما تم منع تسييره فقط، هو النقل العام "الأتوبيسات"، وكذلك مترو الأنفاق، والقطارات بين المحافظات.



وتابع: "مينفعش ناس تأجر أتوبيس خاص وتروح بيه مثلا إسكندرية أو أي محافظة، لأن ده يندرج تحت طاولة أتوبيسات الرحلات، وهي ممنوع تسييرها خلال أيام العيد، سواء كانت هذه الأتوبيسات عامة أو خاصة، ومن يفعل ذلك سيتم استيقافه وتوقيع غرامة المقررة وهي الحبس أو 4 آلاف جنيه".



واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء، المداخلة بطمأنة المواطنين الذين سيخضعون للعزل المنزلي، إذا كانت إصابتهم بفيروس كورونا بسيطة، "هنخلينا نتابعهم بالتليفون أكثر من مرة يوميًا، و وزارة الصحة هتضع سيناريو سواء ستخصص زيارات يومية للمرضى أو سيقومون بسؤال المرضى عن حالتهم الصحية".



