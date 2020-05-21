  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رضوان: "شايل هم حلقة اليوم من مسلسل الاختيار"

رضوان: "شايل هم حلقة اليوم من مسلسل الاختيار"

عشم إبليس في الجنة.. إسرائيل ترد على خامنئي بسورة الفيل

عشم إبليس في الجنة.. إسرائيل ترد على خامنئي بسورة الفيل

السيسي للشعب: لا داعي للقلق

السيسي للشعب: لا داعي للقلق

تركي الحمد: يا ريت هذه الدول تأخذ العبرة من فيلم "الكيت كات"

تركي الحمد: يا ريت هذه الدول تأخذ العبرة من فيلم "الكيت كات"

أحمد موسي

موسى لوزيرة الصحة: اطلعي ردي على النائبة شيرين فراج

اشرف صبحى

"الشباب والرياضة" تعلن موعد النشاط الكروى

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "اللي هيعدي من 2020 هيعيش ليوم القيامة"

سد النهضة

مطالبات دولية لحل أزمة سد النهضة

الشهيد أحمد المنسي

"منسي حضن والده في القبر"..أسرار جديدة تنشر عن البطل لأول مرة

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

رئاسة الوزراء:

خدمة الميكروباصات لن تتوقف خلال أسبوع عيد الفطر

الحياة السياسية

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

#

رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر

#

الجزائر ترفض مقترحا بفرض حظر تجوال شامل

#

الحكومة ستعلن عن حزمة قرارات مهمة بشأن عيد الفطر

عيد الفطر

الوزاراء

الميكروباصات.

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عنن خدمة الميكروباصات، لن تتوقف خلال أسبوع عيد الفطر، سواء كان الميكروباص داخل المحافظة نفسها، أو يربط بين المحافظات، "يعني اللي عاوز ينتقل بالميكروباص داخل المحافظة مسموح به، واللي عاوز ينتقل بين المحافظات، زي مثلا واحد من الشرقية، عاوز يروح الدقهلية، مسموح به برضوا، طالما قبل ساعات الحظر، الذي سيبدأ من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن السيارات الشخصية مسموح لها التنقل على كل طرق الجمهورية خلال أيام العيد، حتى موعد الحظر، وما تم منع تسييره فقط، هو النقل العام "الأتوبيسات"، وكذلك مترو الأنفاق، والقطارات بين المحافظات.

وتابع: "مينفعش ناس تأجر أتوبيس خاص وتروح بيه مثلا إسكندرية أو أي محافظة، لأن ده يندرج تحت طاولة أتوبيسات الرحلات، وهي ممنوع تسييرها خلال أيام العيد، سواء كانت هذه الأتوبيسات عامة أو خاصة، ومن يفعل ذلك سيتم استيقافه وتوقيع غرامة المقررة وهي الحبس أو 4 آلاف جنيه".

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء، المداخلة بطمأنة المواطنين الذين سيخضعون للعزل المنزلي، إذا كانت إصابتهم بفيروس كورونا بسيطة، "هنخلينا نتابعهم بالتليفون أكثر من مرة يوميًا، و وزارة الصحة هتضع سيناريو سواء ستخصص زيارات يومية للمرضى أو سيقومون بسؤال المرضى عن حالتهم الصحية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خدمة الميكروباصات لن تتوقف خلال أسبوع عيد الفطر
» هازم اللذات.. لفظ أنفاسه أثناء توقيع عقد الزفاف
» مسعف: "ضربوني لحد ما راسي جابت دم وذراعي انكسر"
» وزير التعليم العالي: بدء انحسار فيروس كورونا 7 يونيو
» تم تحويله لمصحة نفسية.. طبيب اشتكى من نقص الكمامات
» متحدث الحكومة: ليس لدينا أزمة بأجهزة التنفس الصناعى
» بملابسها الداخلية.. تعالج مرضى كورونا في قسم الرجال
» بعد قليل .. السيسي يفتتح "بشاير الخير 3" بالإسكندرية
» بالأسماء والأماكن.. 320 مستشفى تستقبل مصابي كورونا بجميع المحافظات
» بعد حادثة الأمن.. أول ظهور لأحمد فلوكس
» «الجبلاية» تتخذ قرارا مهما لحماية موظفيها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية