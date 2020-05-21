السيسي للشعب: لا داعي للقلق

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بشاير الخير

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بشأن فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لا داعي للقلق، أرقام الإصابات في مصر بكورونا طبيعية ".

وأشار السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية، اليوم الخميس، إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع كورونا بالتوازي مع باقي الخدمات الصحية والعلاجية.

 ونصح السيسي الشعب بممارسة الرياضة والتغذية السليمة أهم عوامل زيادة المناعة في مواجهة كورونا.

جدير بالذكر مشروع بشاير الخير 3 استكمالا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2، ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطنى منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خصوصا أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، بعد إنجاز المشروع فى عامين ونصف العام، وشارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

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