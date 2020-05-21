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تم تحويله لمصحة نفسية.. طبيب اشتكى من نقص الكمامات

عرب وعالم

تم تحويله لمصحة نفسية.. طبيب اشتكى من نقص الكمامات
تم تحويله لمصحة نفسية.. طبيب اشتكى من نقص الكمامات
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الامراض النفسية

طبيب هندى

الكمامات

سوداكار راو

في تطور جديد في قضية الطبيب الهندي، فقد تم تحويله إلى مصحة الأمراض النفسية، رغم خبرته الطويلة في مجال الطب ، والتي تجاوزت20 عاما.

وكان الطبيب الهندي قد تم وقفه عن العمل، بسبب شكواه من نقص الكمامات الطبية.

وبحسب ما ذكره موقع بي بي سي فقد قام المسؤولون في وزارة الصحة الهندية بتحويل طبيب التخدير سوداكار راو، إلى مصحة الأمراض النفسية.

وكانت عشرات مقاطع فيديو قد أظهرت مواجهة بين راو والشرطة في طريق سريع بمدينة فيساخاباتنام، جنوبي الهند، إقامته، وبعد ذلك أعلنت الشرطة أنه أودع مستشفى الأمراض النفسية.

وظهر راو في مقطع فيديو بدون قميص في الشارع، ثم يجلس في سيارته يصرخ ناقما على عناصر الشرطة.

بينما يظهر في مقطع آخر مستلقيا على الأرض ويداه مقيدتان إلى خلف ظهره ، وعناصر الشرطة تعتدي عليه.

وتسبب اعتقال الطبيب راو في جدل واسع في الهند خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد كثيرون موقف السلطات الهندية من طريقة التعامل مع الطبيب صاحب الخبرة.

من جانبها نفت والدة الطبيب، كافيري راو، أن يكون ابنها يعاني من أي مشاكل نفسية.

يذكر أن الطبيب راو كان قد صرح للصحفيين الشهر الماضي بأن الأطباء في أحد المستشفيات الحكومية لم يحصلوا على وسائل وقاية من فيروس كورونا وعلى رأسها الكمامات والسترات الطبية.

كما كشف أن الأطباء والعاملين في المستشفيات تلقوا أوامر من المسؤولين بارتداء الكمامات والسترات الواقية نفسها لمدة 15 يوما.


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