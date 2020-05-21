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أثناء نقله مصابي كورونا..

مسعف: "ضربوني لحد ما راسي جابت دم وذراعي انكسر"

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اسعاف
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إيمان هاني

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كشف محمود لطفي بشير، مسعف بالمركز العام للإسعاف، تفاصيل التعدي عليه أثناء نقله أحد المصابين بكورونا، قائلا: "إنه أثناء انتظاره نزول مصاب بكورونا لنقله للمستشفى، طلب منه قائد إحدى السيارات، الابتعاد عن الطريق، وبعد طلبه منه الانتظار قليلا، كونه ينتظر مريضا تفاجأ باعتداء 3 أشخاص عليه بشكل وحشي.

وأضاف"بشير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي:"ضربوني لحد ما راسي جابت دم وذراعي انكسر"،مشيرا إلي أنه لم يتقدم ببلاغ في الواقعة، رغم المرارة التي شعر بها جراء ما قيل له والضرب الذي تعرض له.

من ناحيته، تقدم الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم البرنامج، بالاعتذار للمسعف علي الهواء، قائلا: "أنا بعتذر لك نيابة عن المجتمع"، وهذه الواقعة لا يجب أن تمر، ويجب أن يتم ضبط الجناة وإخضاعهم للمساءلة القانونية".

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