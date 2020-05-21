موسى لوزيرة الصحة: اطلعي ردي على النائبة شيرين فراج

21 مايو 2020 - 11:11 ص

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة الرد على تصريحات النائبة شيرين فراج، بأنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، خلال اجتماع لجنة الموازنة والصحة بمجلس النواب.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد": "لابد أن تخرج وزيرة الصحة، وترد على حقيقة ما قالته النائبة شيرين فراج، هذه اتهامات حقيقية، وننتظر بيانا رسميا وحقيقيا بشأن هذه الاتهامات لأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه".



وأضاف: "النائبة شيرين فراج، صرحت بأنها أصيبت بالفيروس في اجتماع لجنة الموازنة والصحة بمجلس النواب وبعض الأشخاص العاملين في الوزارة كانوا مصابين بالفيروس ونقلوا العدوى لها".

