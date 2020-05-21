تامر أمين: "اللي هيعدي من 2020 هيعيش ليوم القيامة"

21 مايو 2020 - 10:54 ص

علق الإعلامي تامر أمين، على موجة الحر التي تضرب مصر، قائلا: "المرة اللي جاية ممكن أطلع على الهواء بفنلة الأهرام، أنا مش مصدق موجة الحر الفظيعة، درجة الحرارة النهاردة تقريبًا 190 درجة".



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "سنة 2020 لعبتنا كل الألعاب زلزل وبراكين وكورونا، إيه ليفل الوحش اللي إحنا فيه ده، فاضل إيه تاني، اللي هيعدي من 2020 هيعيش ليوم القيامة، هيشوف إيه تاني، شاف كل حاجة".



وتابع: "رغم ارتفاع درجة الحرارة، وجائحة كورونا هناك ازدحام كبير في الشارع"، معقبًا: "الشوارع النهاردة عبارة عن جراج كبير".

