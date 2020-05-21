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متحدث الحكومة: ليس لدينا أزمة بأجهزة التنفس الصناعى

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متابعات- محمد إبراهيم

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد الموجودين على أجهزة التنفس الصناعي أقل من 50 شخصًا من إجمالى عدد الحالات في مصر، مشيرًا إلى توفر 4 آلاف جهاز تنفس صناعي في المستشفيات المصرية، مؤكدًا أن نسب الوفيات في مصر أقل من المعدل العالمي.

وأضاف المتحدث، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المعروض يذاع على قناة «mbc مصر»، الخميس، أن مصر ليس لديها أزمة في أجهزة التنفس الصناعي، وعدد الموجودين في غرف الرعاية المركزة يبلغ نحو 250 حالة فقط.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.


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