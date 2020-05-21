محافظ الدقهلية: أشعر بآلام العلاج

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إيمان هاني

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الإبراشي

الدقهلية

الأولى

كورونا

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه رصد كل المخالطين له وبلغ عددهم 51 شخصا بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وبعد إجراء المسحات لهم تبين سلبية عيناتهم.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه نقل العدوى لزوجته، ولكن أبنائه وأمه لم يصابوا، معقبًا: "أنا وزوجتى نتلقى العلاج اللازم داخل الاستراحة".

 وتابع: "ظروف عمل المحافظين تتطلب منهم أن يكونوا في الشارع ويتابعون المشروعات والعمل العام، ورغم اتباعي الإجراءات الاحترازية والطبية وارتداء الكمامة أصبت بفيروس كورونا.

وواصل حديثه قائلا:  "العلاج كان قويا وبيتعب المعدة وبه مشقة.. له آلام لا أتمنى لأحد أن يتعرض لها.. والإنسان يستطيع أن يقي أسرته ومن يعول من خلال اتباع التباعد الاجتماع وعدم الخروج للمنزل إلا للضرورة القصوة".

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