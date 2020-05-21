» بعد قليل .. السيسي يفتتح "بشاير الخير 3" بالإسكندرية

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متابعات- محمد إبراهيم

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بشاير الخير

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع التطوير الحضاري، مأوى الصيادين "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م2 ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي 5.654 م2 ومحطة وقود على مساحة 3767 م2 بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح 14386 م2 للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين 28 ألفا و772 مترا.

والمنطقة الاستثمارية تضم 16 بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة 28 ألف متر مربع و12 دورا سكنيا بإجمالي 1536 وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا، كما يضم 11 قاعة متعددة الاغراض من بينهم 8 قاعات بمسطح حوالي 1000 متر مربع و3 مسطح حوالي 2000 متر مربع ، بالإضافة إلى 39 مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط 175 مترا مربعا بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و64 مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط 30 مترا مربعا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات


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