"وزارة الصحة" كلمة السر في إصابة النائبة شيرين فراج

21 مايو 2020 - 09:56 ص

كشفت البرلمانية شيرين فراج، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة:"إنها لم تنقل عدوى فيروس كورونا لأحد، وذلك لالتزامها بالإجراءات الاحترازية".



وأضافت شيرين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنها حصلت على الفيروس من وزارة الصحة المختصة بعلاج المرضى.



وطالبت وزارة الصحة والعاملين فيها، باتخاذ التدابير الاحترازية وعمل تحاليل للأطباء بشكل مستمر ، موضحة أن فيروس كورونا سريع الانتشار، وهناك مشكلة في انتشار العدوى.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة.

