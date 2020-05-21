» بعد حادثة الأمن.. أول ظهور لأحمد فلوكس

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الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس
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علا خطاب

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انستجرام

أحمد.فلوكس.

حادثة الأمن.

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ولاقت الصورة ردودًا واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام"، وجاءت التعليقات كالآتي:  "ربنا يحميك - رجولة - ما شاء الله - منور الدنيا". 

يذكر أن أحمد فلوكس، قال إن الفيديو المنتشر له وهو يعتدي على فرد أمن، تم تسريبه قبل تحريرهم محضرًا، مشيرًا إلى أن المحضر تم تحريره بعد واقعة أخرى لم يتحدثوا عنها ولم ينشروا الفيديو الخاص بها.


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