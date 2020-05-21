  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

محافظ الدقهلية: أشعر بآلام العلاج

محافظ الدقهلية: أشعر بآلام العلاج

طارق بن زياد وحرق السفن

طارق بن زياد يحرق السفن.. هل كان ذلك حقيقة

النائبة شيرين فراج

"وزارة الصحة" كلمة السر في إصابة النائبة شيرين فراج

الرئيس السيسي

بث مباشر.. الرئيس يفتتح "بشاير الخير 3" في الإسكندرية

صالح المغامسي

بعد عزله من منصبه.. ماذا قال المغامسي في تجديد البيعة لبن سلمان

هازم اللذات.. لفظ أنفاسه أثناء توقيع عقد الزفاف

هازم اللذات.. لفظ أنفاسه أثناء توقيع عقد الزفاف

دولار

الدولار يواصل ارتفاعه.. ويسجل هذا الرقم

المنسي وكرارة

سر استبعاد 60% من قصة المنسي الحقيقية من مسلسل الاختيار

بكري

بكري: أين أنتم يا عرب .. ليبيا ستسقط تحت هيمنة المحتل العثماني

بعد عزله من منصبه.. ماذا قال المغامسي في تجديد البيعة لبن سلمان

الحياة السياسية

صالح المغامسي
صالح المغامسي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بعد 50 عامًا من زواجهما.. يتوفيان بفارق ست دقائق بكورونا

#

رسالة المغامسي للملك سلمان وولي العهد بعد إقالته من منصبه

#

استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي من منصبه

ولى العهد

بن سلمان

البيعة

المغامسي

جدد الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة، البيعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك في الذكرى الثالثة للبيعة.

وأضاف المغامسي على حسابه في تويتر: "في الذكرى الثالثة لبيعة سمّو الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، تمضي المسيرة المُشرقة، ويفخر الوطن، فنسأل الله في هذه الليالي المباركة أن يزيد سمّوهُ الكريم توفيقا وسدادا، وأَنْ يحفظه بحفظه ويمدّهُ بنصره إنّ ربي لسميع الدعاء" .

وعلق أحد محبي المغامسي قائلا : "والله إني أحبك فالله ياشيخ من مميزاتك الاتزان والراقية والتواضع في كل شي".

وعلق آخر : "اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد يارب".

وكان المغامسي قد تمت إقالته  من منصبه كإمام وخطيب لمسجد قباء بالمدينة المنورة، بعد  الحديث عن إطلاق سراح المساجين في السعودية، مطالبًا بالعفو عنهم.

ولكنّ المغامسي عقب تدوينته التي طالب فيها بالعفو عن المسجونين، عاد ليؤكد أنه بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان.

وأوضح أيضا في اعتذاره: أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: "لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بملابسها الداخلية.. تعالج مرضى كورونا في قسم الرجال
» بعد قليل .. السيسي يفتتح "بشاير الخير 3" بالإسكندرية
» بالأسماء والأماكن.. 320 مستشفى تستقبل مصابي كورونا بجميع المحافظات
» بعد حادثة الأمن.. أول ظهور لأحمد فلوكس
» «الجبلاية» تتخذ قرارا مهما لحماية موظفيها
» حسام عاشور يحرج جماهير الزمالك بتصريح ناري
» هناك العديد من المصابين بكورونا بمكتب وزيرة الصحة لكنهم لم يعلنوا ذلك
» صديق الشهيد المنسي: هذه آخر رسالة بعثها لي قبل استشهاده
» سويلم لـ" تركي آل الشيخ": جالك شد عضل في الإبهام
» ضبط مصري في الكويت يصور النساء أثناء التريض
» محيي إسماعيل: "أعتذر عن كل خطاياي والهجص اللي بقوله"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية