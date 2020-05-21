بعد عزله من منصبه.. ماذا قال المغامسي في تجديد البيعة لبن سلمان

21 مايو 2020 - 09:48 ص

جدد الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة، البيعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك في الذكرى الثالثة للبيعة.

وأضاف المغامسي على حسابه في تويتر: "في الذكرى الثالثة لبيعة سمّو الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، تمضي المسيرة المُشرقة، ويفخر الوطن، فنسأل الله في هذه الليالي المباركة أن يزيد سمّوهُ الكريم توفيقا وسدادا، وأَنْ يحفظه بحفظه ويمدّهُ بنصره إنّ ربي لسميع الدعاء" .

وعلق أحد محبي المغامسي قائلا : "والله إني أحبك فالله ياشيخ من مميزاتك الاتزان والراقية والتواضع في كل شي".

وعلق آخر : "اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد يارب".

وكان المغامسي قد تمت إقالته من منصبه كإمام وخطيب لمسجد قباء بالمدينة المنورة، بعد الحديث عن إطلاق سراح المساجين في السعودية، مطالبًا بالعفو عنهم.

ولكنّ المغامسي عقب تدوينته التي طالب فيها بالعفو عن المسجونين، عاد ليؤكد أنه بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان.

وأوضح أيضا في اعتذاره: أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: "لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا".