هازم اللذات.. لفظ أنفاسه أثناء توقيع عقد الزفاف

21 مايو 2020 - 09:46 ص

في واقعة صادمة، فقدت عروس أسترالية، والدها المصاب بالسرطان، والبالغ من العمر 73 عاما في يوم زفافها.

وفوجئت العروس لحظة عقد قرانها بوالدها قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك خلال احتفال بسيط أقامته في المستشفى أملًا في أن يكون بجوارها في يوم عمرها.

العروس كانت قد أصرّت على تقديم موعد زواجها حتى يتمكن والدها، من رؤيتها بفستان الزفاف ويشهد عقد قرانها قبل أن يودي مرض السرطان بحياته بعد أن تأكدت من تدهور حالته الصحية.

وعاشت العروس حالة من الصدمة، بعد أن أخبرتها ممرضة والدها بأنها لن يعود لوعيه مجددا.

وكانت الفتاة قد أقامت مراسم زواجها في المستشفى التي يوجد بها والدها في أسرع وقت ممكن، خاصة أنها كانت تأمل بشدة في أن يكون والدها متواجدا معها خلال هذا اليوم.

كما استعانت بأحد أصدقائها لمساعدتها في تنفيذ خطتها، حيث توجهت إلى غرفة والدها بالمستشفى، والذي كان يرقد على سرير المرض، وهمست إليه قائلة: "لقد أصبحت ابنتك عروسا"، حيث عانقته ليفارق الحياة بعد عناقها الأخير.